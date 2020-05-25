Туроператоры сдвинут для некоторых направлений старт летнего сезона в РФ

https://static.news.ru/photo/bf4f15e2-874f-11e9-8f98-fa163e074e61_660.jpg Сочи Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Российские туристические операторы вынуждены сдвинуть старт летнего сезона по некоторым внутренним направлениям, несмотря на поэтапный выход туризма из карантина с 1 июня.

Это связано в первую очередь с тем, что регионы страны выходят из режима ограничений не синхронно либо корректируют озвученные правительством даты.

В частности, компании Anex Tour и «Интурист» планировали начать отправлять туристов в Сочи с 1 июня, однако Anex Tour сдвинула начало программы на 15 июня. В «Интуристе» заявили, что будут переносить без доплат туры клиентам, которые забронировали отдых с 1 июня.

Старт чартерных рейсов по России у компании TUI запланирован на 3 июня, но в пресс-службе отметили, что даты будут корректироваться в зависимости от получаемой информации из регионов и исходя из рекомендаций Ростуризма.

Как ранее писал NEWS.ru, создание курортов и развитие новых видов отдыха на любой вкус станут главными трендами при восстановлении туристической отрасли в России. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.