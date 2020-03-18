Тысячи российских туристов не могут вернуться домой: многие страны закрыли свои границы, чтобы остановить распространение коронавируса. Ростуризм и Министерство иностранных дел следят за ситуацией вокруг авиасообщения и просят путешественников обращаться к ним по телефону или через интернет. NEWS.ru поговорил с экспертами и выяснил, что делать туристам, которые оказались заложниками закрытых границ.

Так, прилетевшим в зарубежную страну россиянам, которые уже на месте узнали о закрытии её границы, следует связаться с консульствами РФ. Их номера можно узнать у туристического оператора или же найти в интернете, рассказала в разговоре с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

У сотрудников консульства нужно узнать регламент пребывания российских граждан в стране. Возможно, потребуется эвакуация в Россию — туристу придётся сразу лететь домой. Однако в некоторых странах предусмотрен определённый режим пребывания для иностранцев в таких случаях. Допускается, что у путешественника будет возможность остаться на некоторое время. Ольга Санаева вице-президент Российского союза туриндустрии вице-президент Российского союза туриндустрии

Российским туристам при возникновении таких проблем нужно обращаться по горячей линии Ростуризма, через мобильное приложение ассоциации Турпомощь, приложение МИД «Мобильный помощник» и социальные сети ведомства. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России, советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Всем, кто оказался за границей в рамках турпакета, Горин советует поддерживать контакты с туроператорами. Они ежедневно передают в Ростуризм информацию, которую позже обрабатывают вместе с Росавиацией, МИД и министерством транспорта. Данные, в частности, используют для организации необходимого количества чартерных рейсов в тех странах, где это ещё возможно.

На Филиппинах примерно сто россиян находятся на островах, не имея возможности попасть в столицу, откуда есть рейсы в Россию. Это связано с тем, что внутренние перелёты в стране отменены, отметил Горин. А туристов, которые приехали во Вьетнам, обязали соблюдать двухнедельный карантин. В настоящее время в государстве организуют вывозные рейсы.

Не имеющие возможности выехать домой жители России нуждаются в поддержке, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Многим россиянам, оказавшимся за закрытыми границами, нужна и человеческая помощь — где-то разместиться, поесть. Всё это в условиях чрезвычайной ситуации оказывается непростой задачей даже при наличии денег. Люди нуждаются в поддержке, и это, как им видится, вполне укладывается в компетенцию консульств РФ за рубежом. Ирина Тюрина пресс-секретарь Российского союза туриндустрии пресс-секретарь Российского союза туриндустрии

Российские туристы, которые приобрели путёвки с рейсом в ту или иную страну, узнают о закрытии её границ заблаговременно, заявили в пресс-службе туроператора TEZ Tour. Большинство из них в таком случае предпочитают перенести дату вылета вместо того, чтобы отказаться от путешествия.

Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Разные страны, понимая сложную ситуацию в мире, связанную с пандемией, сообщают об ограничениях на въезд хотя бы за несколько дней. Таким образом, у туристов есть время для того, чтобы перенести запланированное путешествие на более поздние даты или аннулировать тур, — сообщил NEWS.ru туроператор.

С 19 марта власти ОАЭ на неопределённый срок приостановили въезд для всех иностранных граждан, чтобы не допустить распространение коронавируса. Туристы, уже находящиеся в стране по линии TEZ Tour, продолжат свой отпуск без изменений и покинут это государство в плановом режиме в соответствии с графиком продолжительности отдыха и расписанием авиарейсов.

Отмечается, что в текущих условиях в лидерах среди бронирований на весенние даты у клиентов TEZ Tour оказались Турция и Таиланд.