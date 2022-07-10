Трёх человек госпитализировали в Воскресенске из-за удара молнии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Воскресенске три человека были госпитализированы из-за удара молнии. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Об этом РИА Новости рассказали в Минздраве Московской области.

Трое пострадавших в результате попадания молнии госпитализированы в Воскресенскую областную больницу. Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом. Медицинская помощь оказывается в полном объёме, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве на Украинском бульваре из-за урагана погиб мужчина. На него упало дерево. По словам очевидцев, погибшему мужчине на вид было около 40 лет. Прокуратура устанавливает обстоятельства гибели.

Всего в столице из-за непогоды госпитализировано 10 горожан с травмами разной степени тяжести.