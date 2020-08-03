Три обновлённых штамма гриппа придут в Россию осенью

https://static.news.ru/photo/efb856a8-d5f5-11ea-aef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых — обновлённые, придут в Россию этой осенью, сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что ещё в феврале 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала в сезоне 2020-2021 годов проводить вакцинацию в северном получали квадривалентными вакцинами, содержащими вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage), передаёт ТАСС.

Рекомендации по вакцинации ВОЗ даёт исходя из результатов, полученных при пересмотре штаммов для трёх- и четырёхвалентных препаратов. В четырёхвалентную вакцину входят два вируса штамма А и два вируса штамма В, более распространена в мире трёхвалентная вакцина, содержащая один вирус штамма В. В прошлом эпидемическом сезоне в четырёхвалентной вакцине был штамм, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage). В новом сезоне в северном полушарии ВОЗ рекомендует использовать три обновлённых штамма, в 2019 году в период заболеваемости гриппом ВОЗ рекомендовала включить в состав вакцин вирус, подобный A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09, вирус A(H3N2), вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87), и вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88).

Как писал NEWS.ru ранее, в России в скором времени начнётся ежегодная плановая вакцинация от гриппа. Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьёва провела сравнение отечественной и импортной вакцины.