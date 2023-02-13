Трасса М-12 из Москвы в Казань съела еще 30 млрд рублей Правительство выделит на строительство трассы М-12 еще 30 млрд рублей

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Строительство участка трассы М-12 Москва — Казань

На строительство трассы М-12 Москва — Казань будет направлено еще 30 млрд рублей, сообщил на оперативном совещании со своими заместителями премьер-министр России Михаил Мишустин. Средства будут выделены из резервного фонда кабмина. Дополнительные средства позволят ввести в эксплуатацию участок в Московской области протяженностью 42,5 км. Движение до Казани по трассе планируется открыть до конца 2023 года.

Новые магистрали через всю страну станут способствовать росту экономики регионов и повышению качества жизни миллионов наших граждан, – указал глава правительства.

Помимо этого, Мишустин поручил Минтрансу контролировать эффективность использования выделенных средств.

Ранее сообщалось, что трассу М-12 продлят до Владивостока, а общая протяженность магистрали составит 12 тысяч километров. Новая дорога будет пересекать Читу, Хабаровск, Якутск, Магадан и Ханты-Мансийск и даст возможность выезжать на автомобиле в Китай, Монголию и Северную Корею.

Президент России Владимир Путин 13 декабря в онлайн-режиме принял участие в церемонии открытия движения на автотрассах М-12 и М-5. Протяженность участка строящейся автомагистрали М-12 Москва — Казань, на котором было открыто движение, составила 23 км.