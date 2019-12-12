https://static.news.ru/photo/2631b2d2-1ca7-11ea-9940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Жернов/ТАСС

Специалисты Росконтроля протестировали в лаборатории качество пяти известных марок крабовых палочек: «Меридиан», Vici, «А’море», «Санта Бремор», «Русское море». По результатам экспертизы обнаружилось, что несколько производителей заменили рыбный фарш сурими крахмалом.

Экспертиза показала, что наиболее соответствуют требованиям безопасности крабовые палочки фирмы «Меридиан». Продукт не содержит искусственных красителей, приятен на вид, отвечает токсическим и микробиологическим показателям безопасности, следует из данных экспертизы. Также специалисты отметили низкий показатель соли в продукте.

Результаты теста крабовых палочек «Русское море» похожи на данные «Меридиана». Эти палочки также не содержат искусственных красителей и безопасны. Эксперты отметили низкую стоимость палочек, в отличие от других тестируемых фирм.

Крабовые палочки Vici также без искусственных красителей и соответствуют требованиям безопасности. Но тест показал большое количество крахмала в продукте, поэтому марка не прошла тест на достоверную маркировку о составе. На упаковке сурими отмечено на первом месте, однако рыбного фарша оказалось меньше, чем крахмала в составе, отмечают специалисты.

Экспертиза крабовых палочек «А'море» показала большое количество глутамата натрия и более низкое содержание белка, в отличие от маркировки. Такие же данные показал тест крабовых палочек «Санта Бремор» — высокое количество глутамата натрия и крахмала, а также пониженное содержание белка и, соответственно, рыбного фарша.

По итогам экспертизы образцы "«А'море» и «Санта Бремор» добавлены в чёрный список Росконтроля. Образцы не прошли тест из-за неправильной маркировки, повышенного содержания глутаминовой кислоты (глутамата натрия) и пониженного содержания белка, что негативно сказывается на пищевой ценности продукта.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роскачества Максим Протасов заявил, что много ГОСТов необходимо совершенствовать, а также создавать новые, так как есть продукты, которые не попадают под эту сертификацию. В том числе нет стандарта на крабовые палочки.