Танкисты уничтожили приблизившийся к российским позициям Т-80 ВСУ РИА Новости: Т-90М уничтожил приблизившийся к российским позициям в Донбассе Т-80 ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-90М «Прорыв» во время генеральной репетиции парада на Красной площади

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа в зоне СВО уничтожил украинский танк Т-80, передает РИА Новости со ссылкой на командира танковой роты с позывным Большой. По его словам, российский танк действовал с закрытой огневой позиции.

Танк Вооруженных сил Украины приближался к российским позициям в Донбассе и двигался в направлении опорных пунктов. По нему попали с третьей попытки. Снаряд угодил в двигатель и танк сгорел полностью.

Командир также отметил, что разведчики при помощи беспилотника корректировали действия экипажа Т-90М «Прорыв».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям бойцов ВСУ. При этом бронетехнику пока не используют в прямых штурмовых действиях. Танки получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов.

Кроме того, экипажи российских танков Т-90М тренируются на уничтожение натовских танков, включая американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, на территории Украины. Опытные инструкторы обучают танкистов тактическим приемам и особенностям ведения боя против западных танков, а также тренируют операторов-наводчиков и командиров танков давать целеуказания и поражать мишени на дистанции до четырех километров.