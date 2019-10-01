https://static.news.ru/photo/84227640-e414-11e9-a232-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Модернизированный танк Т-90М может занять место основного боевого танка в российских вооружённых силах. Об этом заявил спецпредставитель корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) по военно-техническому сотрудничеству, генерал армии Алексей Маслов.

В День сухопутных войск, который отмечается 1 октября, Маслов рассказал, что уже подготовлен экспортный вариант боевой машины — Т-90МС, передаёт ТАСС .

Обкатали для иностранного заказчика, по решению Минобороны РФ провели опытно-конструкторские работы (ОКР) и вышли на что? На хороший Т-90М. И сейчас в армии, насколько я понимаю, основным танком будет Т-90М «Прорыв», — сказал он.

Маслов также сообщил о подписанных контрактах на поставку в ВС РФ новейших самоходных миномётов калибра 82 мм «Дрок» и самоходных артиллерийских орудий калибра 120 мм «Флокс». Орудия разрабатывались по заказу Минобороны России в рамках проекта «Набросок».

Самоходная артустановка «Флокс» и миномёт «Дрок» находятся на завершающей стадии предварительных испытаний. Всё идёт в соответствии с планом. Есть контракт на их серийное изготовление, — рассказал Маслов.

Ранее News.ru писал, что российская армия уже начала получать новые Т-90М.