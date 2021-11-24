Суд отправил начальника полигона Капустин Яр под домашний арест

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Басманный суд Москвы постановил заключить под арест четырёх фигурантов по делу о получении коммерческого подкупа на сумму свыше 20 млн рублей. Среди арестованных генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев. Такие данные следуют из картотеки суда, передаёт РИА Новости.

Как ранее сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, В отношении Руднева, его заместителя Александра Савостьянова и заместителей директоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре возбуждено уголовное дело...