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Суд отправил начальника полигона Капустин Яр под домашний арест

Военный суд отправил начальника полигона Капустин Яр Кислова под домашний арест
01:19, 25 ноября 2021
Суд отправил начальника полигона Капустин Яр под домашний арест Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press
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Начальник государственного центрального межвидового полигона Министерства обороны РФ Капустин Яр генерал-майор Олег Кислов отправлен под домашний арест. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд, сообщает РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Кислова Олега Васильевича меры пресечения в виде домашнего ареста, — рассказали представители суда.

По информации издания «Коммерсант», Кислов подозревается во взяточничестве по делу о пропаже 300 тонн топлива, которое принадлежало Минобороны РФ.

«Коммерсант» сообщает,что Кислов были предъявлены показания одного из его подчиненных, который признался, что продал топливо и получил за него взятку в размере 1,9 млн рублей Этими деньгами он поделился с начальником.

Ранее сообщалось, что Басманный суд арестовал гендиректора «Газпром газораспределение Краснодар».

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