Суд отправил начальника полигона Капустин Яр под домашний арест

Начальник государственного центрального межвидового полигона Министерства обороны РФ Капустин Яр генерал-майор Олег Кислов отправлен под домашний арест. Такое решение принял 235-й гарнизонный военный суд, сообщает РИА Новости.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Кислова Олега Васильевича меры пресечения в виде домашнего ареста, — рассказали представители суда.
По информации издания «Коммерсант», Кислов подозревается во взяточничестве по делу о пропаже 300 тонн топлива, которое принадлежало Минобороны РФ.
«Коммерсант» сообщает,что Кислов были предъявлены показания одного из его подчиненных, который признался, что продал топливо и получил за него взятку в размере 1,9 млн рублей Этими деньгами он поделился с начальником.
Ранее сообщалось, что Басманный суд арестовал гендиректора «Газпром газораспределение Краснодар».