Суд арестовал трех генералов МВД за злоупотребление полномочиями Московский суд арестовал трёх генералов МВД по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы арестовал помощника главы МВД Владимира Колокольцева генерал-лейтенанта полиции Сергея Умнова и ещё трёх фигурантов дела о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. По мнению следствия, подозреваемые использовали средства полицейского фонда для личных целей.

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ГСУ СК РФ и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу <...> обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), — рассказали в пресс-службе суда.

Помимо Умнова были арестованы начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семёнов и экс-заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов. Они были задержаны ранее в рамках уголовного дела.

Также по делу проходит старший судебный пристав — начальник отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Елена Копьева.

Следствие считает всех задержанных причастными к приобретению имущества в личных целях на средства фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В суде также уточнили, что Абакумов арестован до 6 сентября, остальные — до 5 сентября.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что полицейские Санкт-Петербурга завели уголовное дело о злоупотреблениях в отношении трёх генералов МВД, включая помощника главы ведомства Владимира Колокольцева. По данным издания, расследованием занимается центральный аппарат СК РФ.