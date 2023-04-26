Строителей заподозрили в хищении 300 миллионов рублей у спецназа ГРУ Строителей заподозрили в хищении 300 миллионов рублей при ремонте жилья спецназа ГРУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве начало уголовное дело против Татьяны Алябьевой за хищение около 300 миллионов рублей у Главного разведывательного управления (ГРУ), пишет «Коммерсант». Это уже четвертый случай такого рода, связанный с бизнесвумен, ранее осужденной за злоупотребление полномочиями в гособоронзаказе.

По данным следствия, частично подтвержденным Мосгорсудом, в качестве владелицы ООО «СД Атриум» Алябьева получала значительные субподряды на строительство гражданских объектов Минобороны, включая школы, многоквартирные дома и казармы в военных городках. Полученные средства она выводила через однодневные компании. Среди пострадавших оказалось и ГРУ.

В текущем деле рассматривается реконструкция жилья в военной части спецназа ГРУ «Сенеж», расположенной в Солнечногорске Московской области. Работы не были выполнены в срок, а 80% аванса от стоимости услуг и материалов — 295,95 миллиона рублей — не были возвращены.

Следствие считает, что Алябьева действовала с сообщниками: своим заместителем Петром Дорофеевым и неопределенными лицами из аффилированного с Минобороны ФГУПа «Главного военно-строительного управления по спецобъектам». Отмечается, что предпринимательница признала свою вину и сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Красноярска продлили арест председателю совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олегу Митволю. Он будет находиться под стражей до 24 мая 2023 года. Митволь является основным фигурантом дела о хищении 950 млн рублей. Эти средства были выделены связанной с ним проектной организации на строительство метрополитена в Красноярске.