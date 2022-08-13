Старейшая подлодка «Алроса» ЧФ выйдет в море для испытаний

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Российская дизель-электрическая подводная лодка Б-871 «Алроса»

Старейшая подводная лодка Черноморского флота «Алроса» прошла ремонт и модернизацию в Севастополе и готовится к выходу в море для ходовых испытаний, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергея Горбачева. После испытаний подлодку планируют передать флоту.

На завершающей ремонт на заводе подводной лодке «Алроса» идет подготовка к переднему этапу заводских ходовых испытаний. Устраняются замечания, выявленные в ходе предыдущих выходов в море, работы идут в соответствие с планом, — сказал Горбачев.

Дизель-электрическая подлодка «Алроса» до 2013 года была единственной действующей подводной лодкой ЧФ. В 2014 году ее поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе. В мае этого года ремонт и модернизация «Алросы» завершились, после чего подлодка обрела новые боевые и технические возможности. В июле она прошла первый и второй этапы заводских испытаний и вернулась в Севастополь для устранения выявленных замечаний.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России к 2030 году для ВМФ будет построено 34 корабля и подводные лодки, из них 20 кораблей будут предназначены для дальней морской зоны. Он добавил, что впервые в истории ВМФ России в ходе учений было осуществлено скрытное развертывание судов в удаленном районе Тихого океана.

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