Стало известно, зачем армии России сотни единиц захваченной техники ВСУ Военэксперт Баранец: захваченная техника ВСУ может пригодиться РФ в хозяйстве

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Захваченная в ходе СВО техника украинской армии может пригодиться России в хозяйстве, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, также важно перенимать опыт противника в совершенствовании старого вооружения.

На протяжении всей нашей специальной военной операции российской армии досталось немало трофеев. Нам интересно, как это все устроено. Даже если боевую технику создали в 1986 году, это не значит, что она не совершенствовалась. Где-то зарядное устройство поставили, где-то механизм передачи боеприпасов, где-то новый прицел, движок значительно усилили с помощью какой-то очень хитроумной и хорошей идеи — все это интересно. Конечно, возникает вопрос: а зачем нам такое количество стали, брони и так далее? В хорошем хозяйстве все пригодится, — сказал Баранец.

Он добавил, что западное оружие можно переплавить. По словам военного эксперта, у России есть много задач, для выполнения которых пригодится немецкая, американская, британская и французская сталь.

Например, я знаю один из случаев, когда еще при переплавке гитлеровских танков у нас в одном из храмов сделали ступеньки, и наши бойцы теперь ходят молиться по крупповской стали. Неплохо придумали. Таких вариантов много, так что, как говорится, это в нашем хозяйстве будет нелишним, — добавил Баранец.

Ранее сообщалось, что российская армия захватила большое число единиц различной техники Вооруженных сил Украины, которая была поставлена в Киев странами НАТО. После боев в курском приграничье и на других направлениях ее скопилось настолько много, что отправлять в тыл приходится эшелонами.