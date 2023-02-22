Стало известно, в какое время мишка Диксон выходит из вольера Зоолог рассказал, когда посетители Московского зоопарка могут увидеть мишку Диксона

Фото: АГН «Москва»

Белый медведь Диксон

Желающим увидеть медведя Диксона в Московском зоопарке нужно приехать с 9:00 по мск до 11:00, в эти часы с большой долей вероятности хищник выйдет на свежий воздух из своего вольера, рассказал NEWS.ru заведующий сектором дежурных зоологов Московского зоопарка Иван Пажетнов. Он подчеркнул, что появление животного в наружном вольере зависит от его состояния.

Основное время, когда медведь выходит – по состоянию. Каждый день зоологи оценивают состояние его конечностей, психосоматическое состояние и решают, будет выпуск медведя или не будет. Обычно это утро с 9:00, — рассказал Пажетнов.

Зоолог добавил, что с 12:00 у Диксона начинается ежедневный курс реабилитации, перед которой ему необходимо отдохнуть. По этой причине увидеть животное во внешнем вольере после полудня практически невозможно, несмотря на высокий интерес у посетителей.

Раненого медведя обнаружили 3 сентября без сознания возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае. По словам местных жителей, животное самостоятельно вышло к людям за помощью. Уже 6 сентября зверя доставили в Москву. Выяснилось, что медведь стал жертвой браконьеров, в результате чего у него были парализованы задние лапы. Специалисты долгое время лечили раны и пролежни у Диксона. Позднее он научился переворачиваться.

Ранее Пажетнов рассказал, что Диксон имеет хорошие шансы на полное восстановление. В настоящее время наблюдается положительная динамика. Каждый день проводятся консультации, реабилитологи и нейрохирурги ведут постоянный контроль и следят за состоянием медведя. Из-за ежедневной реабилитации белый медведь Диксон вынужден жить по расписанию, соблюдение которого контролируют зоологи.