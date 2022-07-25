Стало известно о степени готовности новейшего атомного ледокола «Урал» «Атомфлот»: новейший атомный ледокол «Урал» представят в ноябре 2022 года

Фото: Rosatom/Global Look Press

Ходовые испытания третьего новейшего атомного ледокола проекта 22220 «Урал» начнутся в сентябре 2022 года. Готовое судно планируется представить уже в ноябре, сообщил «Газете.Ru» исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. В настоящее время идет подготовка к ходовым испытаниям.

Пока он [ледокол] находится на Балтийском заводе. Идут пусконаладочные работы. Реактор запустили, проверили, все работает. Сейчас идет подготовка к ходовым испытаниям, которые будут в сентябре, — рассказал Ирлица.

Он добавил, что строительство ледокола курирует представительство «Атомфлота» в Санкт-Петербурге. Его возглавляет заместитель генерального директора по строительству флота Константин Князевский.

Леонид Ирлица также назвал текущий состав атомного ледокольного флота России: четыре ледокола «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач», уникальный атомный лихтеровоз «Севморпуть», а также новые ледоколы серии 22220 «Арктика» и «Сибирь».

Премьер-министр России недавно обозначил новую модель развития во всех сферах РФ. Среди прочего, он подчеркнул важность строительства мощного российского флота. В их числе атомные ледоколы газовозы, танкеры, контейнеровозы и небольшие речные трамваи.