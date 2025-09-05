Стало известно, почему войска КНДР все еще находятся на территории России

Военэксперт Матвийчук: войска КНДР занимаются боевой подготовкой в России

Северокорейские войска занимаются боевой подготовкой на территории России, перенимая опыт российских коллег, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что в случае необходимости армия КНДР готова оказать помощь Вооруженным силам РФ.

Сегодня некоторые корейские подразделения находятся на территории России. Где именно — мы пока не знаем. Я полагаю, что они занимаются подготовкой, впитывают опыт, который мы щедро передаем, и находятся в боевой готовности, чтобы в случае чего опять приступить к оказанию интернациональной помощи русскому народу, — сказал Матвийчук.

Он напомнил, что воинский контингент Северной Кореи может присутствовать на территории России согласно договору, который был подписан между Москвой и Пхеньяном. По словам военэксперта, если одна из сторон подвергнется агрессии, то другая может быть привлечена для отражения атак, как это произошло в Курской области.

Ким Чен Ын (лидер КНДР. — NEWS.ru) сказал, что он очень рад такому сотрудничеству с Россией. Он также заявил, что будет верен тому союзническому договору, который был подписан российским президентом Владимиром Путиным, — добавил Матвийчук.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что военнослужащие КНДР размещены только в России. По его словам, на украинской территории северокорейских солдат нет.