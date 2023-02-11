Стало известно о разгерметизации «Прогресса МС-21» Роскосмос сообщил о разгерметизации «Прогресса МС-21», подготовленного к отстыковке от МКС

Фото: roscosmos

Международная космическая станция

Пристыкованный к МКС корабль «Прогресс МС-21» оказался разгерметизирован, сообщили в Роскосмосе. В госкорпорации уточнили, что экипажу ничего не угрожает.

Контур транспортного грузового корабля «Прогресс МС-21», затопление которого запланировано на 18 февраля, разгерметизирован, подтвердили данные телеметрии, поступившей в ЦУП, — сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации уточнили, что космический корабль изолирован. На «Прогрессе МС-21» температура и давление находятся в пределах нормы. В настоящее время Роскосмос выясняет причины и обстоятельства случившегося.

18 февраля корабль должен быть затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

Ранее стало известно, что ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-22» стартовала с космодрома Байконур. Ракета должна была вывести грузовик на околоземную орбиту, после чего начала самостоятельный полет к Международной космической станции.