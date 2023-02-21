Научно-технический совет Роскосмоса одобрил решение о продлении эксплуатации российского сегмента Международной космической станции на пять лет, до 2028 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Отмечается, что на заседании обсуждались техническое состояние российского сегмента станции, мероприятия по продлению срока его эксплуатации, вопросы медицинского обеспечения и расширения программы научно-прикладных исследований.