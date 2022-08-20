Стало известно, какие факторы защищают Россию от оспы обезьян Врач Малышев: эффективный контроль помогает сдерживать оспу обезьян в России

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В мире увеличивается число заражённых оспой обезьян. При этом в России к настоящему времени выявлен только один случай заболевания. Сдерживать распространение вируса удается благодаря двум факторам. Об этом радио Sputnik рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.

У нас хорошо работает санитарно-пропускная служба, которой помогает отсутствие большого количества перемещений за границу. В Европу самолёты не летают, в США не летают, друг к другу в гости люди не ездят, инфекцию не завозят. Санитарный кордон у нас крепкий, — заявил медик.

По мнению Малышева, если не принять строгие карантинные меры в странах, где выявлено большое число случаев заражения, существует риск дальнейшего распространения инфекции. Он подчеркнул, что эпидемиологам следует активнее работать с теми категориями населения, среди которых наиболее велика вероятность заражения. Так же, по мнению Малышева, следует изучить, может ли болезнь передаваться людям от домашних животных.

Появились данные о том, что эта инфекция переходит от людей к домашним животным, есть случай заражения собаки от своих хозяев. А в обратную сторону? На этот вопрос пока нет ответа. COVID-19 кошки и собаки тоже болели, но это не получило распространения, — резюмировал инфекционист.

В настоящее время в мире, по данным ВОЗ, число случаев заражения достигло 35 тысяч, вирус выявлен в 92 странах.

Сообщается, что американское правительство объявило о вакцинации против оспы обезьян участников гей-парадов. Отмечается, что все желающие могут обратиться за прививкой. Для этих целей власти планируют выделить 50 тысяч доз вакцины.