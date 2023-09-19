Стало известно, как проявили себя тренированные в странах НАТО бойцы ВСУ РИА Новости: западные курсы принесли мало пользы украинским военным

Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Западные курсы принесли мало пользы украинским военным, сообщает РИА Новости в своем материале о влиянии тренированных в НАТО бойцах ВСУ на ход спецоперации. По подсчетам агентства, союзники по Альянсу подготовили девять бригад ВСУ — около 36 тысяч человек. Отмечается, что все восемь подразделений уже были задействованы на фронте, однако особых успехов за ними замечено не было.

За три с половиной месяца ВСУ так и не удалось прорвать российскую оборону. Они все еще остаются в предполье и пытаются добиться хоть чего-нибудь. Результаты летней кампании ярко демонстрируют: ни о каком превосходстве западной школы боевых действий над российской говорить не приходится. По крайней мере, пока, — сообщается в материале.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко до этого сообщил, что украинские войска несут серьезные потери в боях за населенные пункты Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка, которые находятся недалеко от Артемовска. О том, что первые два поселения перешли под контроль ВСУ, ранее заявляли власти Украины. Марочко утверждает, что сражения за них продолжаются.

Он подчеркнул, что украинские войска теряют при каждом штурме около 30% личного состава убитыми и ранеными. Из техники же чаще всего уничтожаются украинские легковые автомобили и броневики, которые ВСУ используют для перевозки личного состава и боекомплектов.

Ранее военкор Алексей Живов опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о переходе села Клещеевка под контроль ВСУ. По его словам, российские силы продолжают контролировать часть населенного пункта, бои за него продолжаются. Военкор выразил мнение, что ВС РФ возьмут Клещеевку полностью либо село останется в серой зоне.