https://static.news.ru/photo/b50d47d2-4cf9-11ea-bd12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Qunying/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Версия о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19 (новое официальное наименование 2019-nCoV. — NEWS.ru) стала очередным слухом, какие всегда сопровождают крупные эпидемии, заявила первый замдиректора американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Энн Шукат.

По словам эпидемиолога, похожая ситуация сложилась в 2014 году во время африканской эпидемии лихорадки Эбола. Медикам пришлось преодолеть панику, чтобы справиться со вспышкой заболевания.

Основываясь на всех имеющихся у меня на этот момент данных, я могу сказать вам, что обстоятельства появления [коронавируса] и его происхождение на самом деле выглядят, как передача от животных к человеку, — заявила Шукат.

Она подчеркнула, что при заражении первых людей в китайском городе Ухань COVID-19 мутировал, что сделало возможной передачу заболевания от человека к человеку.

Как писал NEWS.ru, жертвами начавшейся в декабре эпидемии коронавируса стали более тысячи человек, выздоровели более 4 тысяч. К 11 февраля зафиксировано 42,7 тысячи случаев заражения — за пределами Китая лишь несколько десятков.