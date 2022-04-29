Спасатели нашли второе тело погибшего при падении вертолёта в Саратове

Фото Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/Global Look Press

В ходе поисково-спасательных работ обнаружено тело второго погибшего при крушении вертолёта в Саратове, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. На борту воздушного судна в момент ЧП находилось ещё два человека, 26-летнему лётчику удалось покинуть кабину вертолёта на парашюте, он выжил, однако получил ушибы нижних конечностей, тело другого члена экипажа обнаружили в сгоревшем вертолёте.

В ходе поисково-спасательных работ было обнаружено тело второго погибшего, — сообщил собеседник агентства.

28 апреля на территории Кумысной поляны произошло падение вертолёта «Ансат», совершавшего учебный полёт из посёлка Соколовый. Машина упала на окраине лесополосы и полностью разрушилась. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать техническая неисправность.

Ранее в апреле в Краснодарском крае потерпел крушение вертолёт Ми-2 сельхозавиации. В результате погиб один человек. Отмечается, что происшествие случилось во время захода вертолёта на посадку.