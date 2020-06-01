Совфед предлагает разрешить досрочный выход на пенсию при увольнении в ЧС

https://static.news.ru/photo/a3902c1a-a431-11ea-9826-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ввести для россиян возможность досрочно уйти на пенсию при увольнении во время режима чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности. Об этом говорится в согласованном с руководством палаты проекте постановления СФ «О реализации мер по социальной защите граждан и обеспечению занятости населения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».
Рассмотреть возможность подготовки предложений о внесении изменений в законодательство РФ в части установления в случаях массовых увольнений при введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, дополнительных гарантий социальной поддержки лиц предпенсионного возраста, предусматривающих их право на обеспечение трудоустройства и на получение страховой пенсии по старости досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, — приводит цитату из документа ТАСС.
Вопрос о досрочном выходе на пенсию сенаторы будут рассматривать 2 июня после правительственного часа с участием главы Минтруда Антона Котякова.
Как писал NEWS.ru, ранее Совфед предложил кабмину страховать россиян от безработицы.