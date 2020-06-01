Совфед предлагает разрешить досрочный выход на пенсию при увольнении в ЧС

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Предложенная президентом России Владимиром Путиным дата плебисцита по поправкам к Основному закону, которая назначена на 1 июля, выверенная и продуманная, но главное, согласованная с санитарно-эпидемиологическими службами.

Острота коронавируса, к счастью, спадает, жизнь налаживается поэтапно, шаг за шагом, и повседневная, и экономическая, и политическая. И сегодня создались условия для проведения такого общероссийского голосования, безопасного для людей, —...