Совфед одобрил закон об электронной однократной визе на въезд в Россию

https://static.news.ru/photo/9d56f966-cd92-11ea-a766-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Гердо/ТАСС

С 1 января 2021 года в Российской Федерации начнёт действовать универсальная электронная виза для въезжающих на её территорию. Соответствующий законопроект поддержал Совет Федерации.

Таким образом иностранцы, которые приезжают в Россию на короткий срок в туристических, деловых, гостевых и гуманитарных целях, смогут получить визу самостоятельной категории наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего в РФ лица.

Виза будет выдаваться как однократная, а срок её действия составит 60 календарных дней с разрешённым сроком пребывания по ней на российской территории до 16 суток. Перечень иностранных граждан, которые будут вправе её получить, установит правительство.

Решение об оформлении новой визы будет принимать МИД РФ после того, как гражданин другой страны подаст заявление, которое можно будет заполнить онлайн. На оформление уйдёт не более четырёх календарных дней. Пункты въезда и выезда из России для обладателей электронных виз определит правительство.

Как отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, сенаторы не раз рассматривали этот вопрос. Их вывод, по его словам, всегда заключался в том, что практика их оформления является передовой.

Она абсолютно отвечает национальным интересам РФ, она должна быть максимально тиражирована, расширена до максимума, как только это позволят обстоятельства. Эта процедура апробирована, отлажена в полном объёме, соответствует ожиданиям и потребностям соответствующих российских структур и систем, — цитирует парламентария ТАСС.

Косачев также подчеркнул, что решение, оформленное этим законом, позволит повысить привлекательность нашей страны для иностранных туристов.

Что касается стоимости оформления новой визы, то, как ранее отметил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, оно обойдётся в $40. При этом сейчас, по его словам, такой порядок в пилотном режиме действует для представителей 53 стран в Дальневосточном федеральном округе, Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как писал NEWS.ru, ранее Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждений территории к экстремизму.