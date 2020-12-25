Совфед одобрил закон о признании иноагентами физлиц и политобъединений

https://static.news.ru/photo/07ba4bc8-468d-11eb-a58e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который позволяет присваивать статус иностранных агентов занимающимся политической деятельностью незарегистрированным политическим объединениям, которые получают иностранное финансирование.

Также закон позволит признавать иноагентами частных лиц, которые занимаются политической деятельностью в РФ в интересах других стран на поступающие из-за рубежа средства или занимаются сбором и передачей информации о военно-технической деятельности России, которая может нанести ущерб безопасности страны, сообщает ТАСС.

Попадающие под критерии иноагентов организации и физлица будут обязаны подать заявление о регистрации в качестве иностранных агентов и регулярно отчитываться перед Минюстом РФ о своей деятельности и расходовании полученных из-за рубежа средств. Физлица, зарегистрированные в качестве иноагентов, будут лишены права занимать государственные должности и не смогут получать доступ к гостайне.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Государственной думы в среду, 23 декабря, приняли законопроект, согласно которому в стране вводится запрет на иностранное финансирование публичных мероприятий и митингов. Автором проекта закона стал парламентарий Дмитрий Вяткин.