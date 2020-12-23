Депутаты приняли закон о запрете иностранного финансирования митингов

https://static.news.ru/photo/a60a2df0-44fa-11eb-ae5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Депутаты Государственной думы в среду, 23 декабря, приняли законопроект, согласно которому в стране вводится запрет на иностранное финансирование публичных мероприятий. Автором правовой нормы стал парламентарий Дмитрий Вяткин.

В соответствии с принятым законом будет определяться порядок сбора денег на подготовку и проведение массового мероприятия. Также правовая норма определяет расходование полученных в соответствующих целях пожертвований.

Теперь организатор акции, которая является массовой, обязан при подаче документов на её проведение указывать счёт, на который будут поступать средства. В финансировании нельзя участвовать иностранным государствам, организациям, гражданам, НКО-иноагентам, россиянам младше 16 лет. Также жертвователем не может стать аноним или юридическое лицо, получившее регистрацию менее чем за год до перечисления средств.

В ходе доработки законопроекта ко второму чтению этот перечень был дополнен незарегистрированными общественными объединениями и физлицами-иноагентами, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне, которые получают деньги из-за рубежа на осуществление политической деятельности, будут признаны иностранными агентами. Соответствующий закон в среду, 23 декабря, приняли депутаты Государственной думы.

Отмечается, что утверждённая правовая норма касается физических лиц. В первом чтении закон был принят парламентариями 8 декабря.