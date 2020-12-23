Получающих зарубежные средства политиков в РФ признают иноагентами

https://static.news.ru/photo/83539106-44f6-11eb-b9aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Россияне, которые получают деньги из-за рубежа на осуществление политической деятельности, будут признаны иностранными агентами. Соответствующий закон в среду, 23 декабря, приняли депутаты Государственной думы.

Отмечается, что утверждённая правовая норма касается физических лиц. В первом чтении закон был принят парламентариями 8 декабря. Авторы инициативы — члены комитета Совета Федерации по защите суверенитета страны, а также комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства в дела государства извне.

Согласно проекту, к иноагентам причисляются отдельные физлица и незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это иностранное финансирование. Физическое лицо, независимо от гражданства, могут признать иноагентом, если «оно ведёт в РФ политическую деятельность в интересах иностранного государства, его госорганов, международной или иностранной организации, иностранных граждан или лиц без гражданства».

Кроме того, иностранными агентами теперь смогут признать тех, кто ведёт «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ». Речь идёт об информации, которую представители других стран будут в состоянии использовать против российской безопасности. Разглашение государственной тайны является исключением. Данное деяние преследуется по Уголовному кодексу.

Как писал NEWS.ru, законопроект о физлицах-иноагентах был внесён в Госдуму в ноябре 2020 года. Его авторами стали депутаты и сенаторы, в числе которых Наталья Поклонская, Андрей Исаев и Андрей Климов.