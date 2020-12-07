Иноагентом могут назвать каждого: даже не нужно иностранное финансирование

Госдума рассматривает законопроект о наделении физических лиц и общественных объединений статусом иностранного агента. Он предполагает, что все, включая простых людей, «участвующих в политической жизни страны», должны будут отчитываться перед органами власти о своей деятельности, а также ставить на свои публикации своеобразную маркировку иноагента. Законопроект уже получил положительный отзыв правительства и был одобрен профильным комитетом Госдумы. Как это отразится на деятельности общественных объединений и отдельных граждан — в материале NEWS.ru.

Законопроект о физлицах-иноагентах был внесён в Госдуму в ноябре 2020 года. Его авторами стали депутаты и сенаторы, в числе которых Наталья Поклонская, Андрей Исаев и Андрей Климов.

Механизмы контроля за деятельностью общественных объединений, в том числе спонсируемых из-за рубежа и участвующих в политических акциях на территории Российской Федерации, фактически отсутствуют, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Иноагент без финансирования

Основные положения законопроекта таковы: общественные объединения, получающие финансирование из-за рубежа, по аналогии с некоммерческими организациями должны будут в уведомительном порядке предоставлять о себе сведения органам власти. Занесение в такой реестр по факту будет приравнено к признанию организации иностранным агентом. Общественные объединения — иноагенты должны будут каждый квартал отчитываться об объёмах и целях получаемого финансирования. Все публикации, которые будут распространять эти организации — самостоятельно или через СМИ, — должны будут сопровождаться пометкой «иностранный агент». Похожие правила законодатели хотят распространить и на физических лиц. Иностранным агентом, согласно законопроекту, может быть признан любой человек, который «в интересах иностранного источника участвует в политической деятельности на территории Российской Федерации и (или) осуществляют целенаправленный сбор отдельных категорий значимых сведений в области военной, военно-технической деятельности государства». Перечень секретных сведений должен будет определить соответствующий орган исполнительной власти. А вот как отличить участие в политической жизни в интересах «иностранного источника» от просто политического участия — в тексте документа не уточняется. Лица, которых признают иноагентами, не смогут работать на государственной и муниципальной службе, а также не смогут получить доступ к государственной тайне.

Старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев считает, что новый законопроект будет во многом ориентироваться на практику применения закона об иноагентах и НКО, принятого в 2012 году.

Опыт применения закона об НКО-иноагентах говорит о том, что государство принимает за политическую деятельность любую публичную деятельность — выражение критического мнения, распространение информации с критикой органов госвласти и реформ, проведение публичных мероприятий (митинги, шествия, собрания, тренинги, семинары). Любые действия по распространению информации критической, по мнению власти. Максим Оленичев юрист юрист

Юрист обращает внимание, что физлицу, согласно новому законопроекту, даже необязательно получать иностранное финансирование, достаточно лишь принимать участие в политической деятельности. Для организаций же для получения статуса иноагента нужны два критерия: политическая деятельность и иностранная материальная поддержка.

Оленичев полагает, что будут предусмотрены два варианта включения в реестр иноагентов: либо организация или физлицо сами будут подавать заявку, либо это будут делать органы исполнительной власти. По его мнению, это будет происходить произвольно. Кроме того, он допускает появление отдельного закона о штрафах для физлиц и организаций, которые не отчитываются о своей деятельности. (Такой законопроект уже также разработан депутатами: им предлагается вводить штрафы для организаций и физлиц за отсутствие пометки «иностранный агент» на распространяемых ими материалах, а также за непредоставление сведений о себе. — NEWS.ru).

Цель нового законопроекта юрист видит в подавлении активности граждан.

Это нужно для подавления гражданской активности, для выявления наиболее активных. Это тренд на усиление закрытости государства, — говорит он.

Оленичев прогнозирует, что законопроект будет принят, возможно, с незначительными изменениями, так как он уже поддержан правительством.

«Жёлтая звезда»

CHROMORANGE / Matthias Stolt/Global Look Press

Председатель комитета «Гражданское содействие» и член правления общества «Мемориал» Светлана Ганнушкина полагает, что отчётность и аудит для организаций, признанных иноагентами, — это вполне логично и объяснимо, а вот требование о маркировке своего статуса она считает излишним и вредным.

Когда становишься иноагентом, увеличивается отчётность — это громоздко, но к этому нужно привыкнуть. Потом нужно каждый год проводить аудит. Но это нормально, я не считаю, что это давление. Но вот маркирование всего вот этой жёлтой звездой — это постоянная повязка на рукаве, что вы относитесь к группе, которую государство не любит. И это сказывается на взаимоотношении с властью. И если человек пишет заявление и там указано, что от иностранного агента, то любой чиновник хочет ему отказать. Если человек даёт судье статью или брошюру, где указано, что автор иноагент, — раньше у нас судьи брали с удовольствием, ведь у нас хорошие юристы писали интересные вещи, — то теперь любая такая бумажка жжёт руки любому чиновнику. То есть нас фактически отлучают от контакта с властью. Вот это самое страшное. И чиновники боятся с нами общаться, что у них потом будут неприятности. И у физлиц-иноагентов будут такие же проблемы, такие, как и у нас — организаций. Светлана Ганнушкина председатель комитета «Гражданское содействие», член правления общества «Мемориал» председатель комитета «Гражданское содействие», член правления общества «Мемориал»

Она добавляет, что смысл словосочетания «иностранный агент» в России и в США совершенно разный. Если в нашей стране эта фраза имеет негативный оттенок и воспринимается как «шпион» и «предатель», то в Америке к этому относятся нейтрально, там иностранный агент — синоним иностранного представителя.

Адвокат Зелимхан Бициев видит этот законопроект как возможность локализовать политических оппонентов. По его словам, новый закон будет удобен тем, что всегда поможет устранить оппозиционных претендентов в государственные структуры и депутатские кресла.

Не секрет, что люди одобряют большинство тезисов представителей оппозиции. Теперь для их устранения достаточно указать, что ими ведётся «целенаправленная деятельность в интересах другого государства». Скажет оппозиционер, что социальные льготы лучше, а уровень доходов выше в Италии/Швеции/Австрии, — потенциально он физлицо, которое можно признать иноагентом. Как будет точно устроен механизм признания, будет ясно только со временем. Зелимхан Бициев адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям

Общественные организации негативно восприняли перспективу принятия нового закона об иноагентах. Так, российские НКО обратились к уполномоченной по правам человека и комиссару по правам человека Совета Европы с критикой новых инициатив.

По мнению авторов обращения, законопроекты направлены на подавление некоммерческих организаций и на ограничение прав граждан России на свободу ассоциаций, мирных собраний, свободное выражение мнения и на свободу распространения и получения информации, — написал фонд «Общественный вердикт».

В ответ на обращение комиссар по правам человека Дуня Миятович призвала российских парламентариев не принимать новые поправки.

Первый закон об иностранных агентах был принят в России летом 2012 года. Он касался некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью, а также получают иностранное финансирование. Первые два года действия закона включение в реестр иноагентов было добровольным, но с 2014 года это стало обязательным. В 2017 году был принят закон о СМИ-иноагентах: ими по факту могут стать любые иностранные СМИ, финансируемые иностранными органами или гражданами.

В прошлом, 2019 году был принят закон о физлицах-иноагентах. Такого статуса, согласно ему, могут удостоиться люди, которые распространяют информацию для неограниченного круга лиц и получают иностранное финансирование.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.