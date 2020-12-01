Совфед одобрил закон о Госсовете РФ

https://static.news.ru/photo/38b9b516-3471-11eb-b4b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Совет Федерации одобрил закон о Государственном совете России. В нём прописан статус и принцип формирования этого органа.

Закон поступит на подпись российскому лидеру Владимиру Путину, после чего вступит в силу.

Госдума 25 ноября приняла в третьем чтении закон о Госсовете, призванный обеспечить согласованность действий органов публичной власти.

Согласно документу, Госсовет является конституционным государственным органом, сформированным президентом РФ для обеспечения согласованного взаимодействия органов единой системы публичной власти. В его задачи входит определение ключевых направлений внешней и внутренней политики страны, а также приоритетных направлений социально-экономического развития.

Возглавит Госсовет глава государства. В него также войдут премьер-министр, спикеры верхней и нижней палат парламента, руководитель Администрации президента и главы регионов.

Закон о Госсовете входит в ряд поправок в Конституцию. Внесение изменений в российский Основной закон потребует изменений в редакции более 150 существующих законов. Госдума РФ уже приняла в первом чтении законопроект о новых полномочиях Конституционного суда, а также одобрила президентские поправки в закон о прокуратуре. Проекты законов, закрепляющие дополнительные гарантии верховенства Конституции и её приоритета на территории страны, внесены в Госдуму российским лидером Владимиром Путиным. Изменения затронут Гражданский кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Семейный кодекс и более 100 законодательных актов, писал NEWS.ru.