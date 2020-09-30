Соведущий Малышевой не может выехать из Израиля

https://static.news.ru/photo/bb823952-03dc-11eb-8d1d-fa163e074e61_660.jpg Герман Гандельман Фото: gandelman.german/facebook.com

Соведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Герман Гандельман сообщил, что уже несколько месяцев не может вернуться в Россию из Израиля. По его словам, из-за распространения коронавируса власти ввели жёсткий карантин, который ограничивает возможности передвижения.

Я житель Израиля, в России последний раз был восемь месяцев назад. У нас на днях ввели жёсткий карантин, который связан с увеличением количества заражённых коронавирусом. Выходить из дома можно, но в основном только в магазин и аптеку, — рассказал «Собеседнику» доктор-кардиолог Гандельман.

Главное лицо этой программы, Елена Малышева, сообщила изданию, что Гандельман по-прежнему является членом их команды.

Как писал NEWS.ru, проблемы с въездом в Россию у Гандельмана возникали ещё в декабре прошлого года. По данным журналистов, он посещал РФ по рабочей визе, однако в очередной раз прибыв в Домодедово, получил от пограничников отказ во въезде. Они нашли недочёты в его документах. В результате Гандельман всё же смог попасть на съёмки новогодних выпусков передачи «Жить здорово!».