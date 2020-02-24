https://static.news.ru/photo/d7fb4092-570c-11ea-bf3d-fa163e074e61_660.jpg Телефон Xperia 1 II Фото: sony.ru

Японская компания Sony представила телефон Xperia 1 II — своё первое устройство с поддержкой мобильных сетей пятого поколения (5G).

Телефон с усовершенствованной тройной камерой ZEISS выйдет весной 2020 года.

Автофокус в реальном времени позволит фотографировать не только людей, но и животных, а с мощностью и скоростью 5G вы сможете делиться в социальных сетях снимками счастливых моментов вашей жизни намного быстрее и легче, — цитирует ТАСС президента компании Мицуи Кишиду.

По информации РБК, Россия не получит полноценную связь 5G в 2020 году. В феврале власти страны отказались предоставить диапазон 3,4–3,8 гигагерц для развёртывания сетей нового поколения. Операторам предложили использовать частоты 3G и 4G — диапазон, на котором 5G запускают в Китае и Европе, занят силовыми структурами РФ.