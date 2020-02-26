Тёплые дни начнутся в Москве вместе с календарной весной. В выходные будет солнечно, воздух прогреется до плюс пяти градусов.
Атлантический циклон принёс в столицу снег и дожди, но в пятницу, 28 февраля, осадки прекратятся. По прогнозу синоптиков, 29 февраля и 1 марта ожидается ясная погода с дневной температурой до плюс пяти градусов. Ночами воздух будет остывать до 1–6 градусов ниже нуля.
Такие показатели типичны для конца марта,
Атмосферное давление в четверг упадёт до 730 миллиметров ртутного столба и нормализуется в выходные.
Как писал NEWS.ru, минувшая неделя оказалась аномально тёплой для регионов Центральной России. В Москве обновились пять температурных рекордов подряд.
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