https://static.news.ru/photo/eac05536-58a7-11ea-a133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тёплые дни начнутся в Москве вместе с календарной весной. В выходные будет солнечно, воздух прогреется до плюс пяти градусов.

Атлантический циклон принёс в столицу снег и дожди, но в пятницу, 28 февраля, осадки прекратятся. По прогнозу синоптиков, 29 февраля и 1 марта ожидается ясная погода с дневной температурой до плюс пяти градусов. Ночами воздух будет остывать до 1–6 градусов ниже нуля.

Такие показатели типичны для конца марта, отметили в центре «Фобос».

Атмосферное давление в четверг упадёт до 730 миллиметров ртутного столба и нормализуется в выходные.

Как писал NEWS.ru, минувшая неделя оказалась аномально тёплой для регионов Центральной России. В Москве обновились пять температурных рекордов подряд.