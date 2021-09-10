Солдат с автоматом пошёл за грибами и не вернулся в часть

Правоохранительные органы Кировской области разыскивают военнослужащего срочной службы, который ушёл в лес за грибами и не вернулся обратно в подразделение. Солдат прихватил с собой АК-74. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Военнослужащие ракетного полка рассказали , что срочник Рустам Нуртекешов стоял в наряде на КПП части. Солдат отпросился у дежурного офицера сходить в лес за грибами, но так и не вернулся в расположение. При нём был автомат АК-74.

По данным силовиков, к поисковой операции привлечены 120 человек, в мероприятиях также принимают участие кинологические службы. Сослуживцы Нуртекешова заявили, что он ни с кем не конфликтовал и находился на хорошем счету у командиров. Поиски военного продолжаются.

Местные СМИ уточнили, что молодой человек пропал 9 сентября. Оружие было незаряженным.

Ранее сообщалось, что военнослужащий контрактной службы, самовольно покинувший свою воинскую часть Ржевского гарнизона, был обнаружен мёртвым в лесу. Сержант Денис Белоусов дезертировал из своего воинского подразделения с оружием и тремя магазинами патронов.