Собянин сообщил о рисках выхода из режима самоизоляции

Фото: Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в сентябре, и потребовал «безусловно обеспечить» оформление прав на неё.

Очень рассчитываю, что регистрация вакцины против коронавируса будет осуществлена в сентябре. Только продумайте об интеллектуальной собственности, она заблаговременно должна быть безусловно обеспечена, — цитирует ТАСС Путина. Это заявление президент сделал...