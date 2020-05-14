Собянин сообщил о рисках выхода из режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/0c9bbdd8-95e0-11ea-99ad-fa163e074e61_660.jpgСергей СобянинФото: Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил вероятные риски из-за выхода страны из режима самоизоляции. Он также подчеркнул важность минимизации заражений сотрудников на различных мероприятиях.
Мы быстро сами из этой ситуации не выйдем. У нас будет риск возобновления распространения этой инфекции до тех пор, пока мы не получим эффективную вакцинацию. Это означает, что мы будем жить в какой-то новой реальности, и ослабление самоизоляции не должно влиять на распространение коронавируса, — цитирует градоначальника РИА Новости.
По словам Собянина, граждане страны должны прививать для себя новую ответственную культуру поведения.
Тогда мы одновременно можем и предотвратить распространение заболевания, и ослаблять режим самоизоляции, чтобы дать москвичам нормально жить и работать, — подытожил он.
NEWS.ru сообщал ранее, что президент России Владимир Путин надеется на регистрацию вакцины против COVID-19 в сентябре 2020 года.