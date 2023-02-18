Снявшийся в новогоднем поздравлении Путина красноярец погиб в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал «Царьград» сообщает, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец села Айтат Красноярского края Юрий Ш., который участвовал в записи новогоднего поздравления президента России Владимира Путина. По сведениям телеканала, военнослужащий погиб 7 февраля в районе Кременной в ЛНР, смерть наступила от подрыва гранаты или мины. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

«Царьград» указывает, что в зоне боевых действий 26-летний выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища оказался в июле 2022 года. По информации канала, семьи у него не было, только девушка, на которой он хотел жениться осенью в Пскове.

31 декабря 2022 года президент России наградил Юрия Ш. орденом Мужества «за отражение мощной атаки противника».

Ранее РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока IV созыва Михаила Веселова сообщило, что его бывший коллега Дмитрий Ямщиков погиб в зоне СВО. В 2012 году Ямщикова избрали депутатом думы Владивостока, этот пост он занимал в период с 2012 по 2017 год. Минобороны информацию о его гибели пока не комментировало.