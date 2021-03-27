«Коммерсант»: в Генпрокуратуре произошли крупные сокращения

https://static.news.ru/photo/d7408ed0-9065-11eb-a2e1-96000091f725_660.jpg Игорь Краснов Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

В аппарате генпрокурора произошли крупные сокращения. Так, Игорь Краснов сократил должности сразу трёх своих заместителей, перераспределив их обязанности на других сотрудников.

Кроме того, генпрокурор РФ направил предложение президенту России Владимиру Путину, который, в свою очередь, издал указ, согласно которому число заместителей Краснова сократилось до десяти человек. Также свои посты покинули некоторые советники и помощники.

Как пишет «Коммерсант», предыдущий генпрокурор Юрий Чайка в своё время довёл численность заместителей до рекордной среди правоохранительных органов. Среди них значились первый заместитель, заместитель — главный военный прокурор и 13 обычных замов в чине госсоветника юстиции первого класса (генерал-полковники).

Вместе с тем издание отмечает, что в Генпрокуратуре планируется создать новые подразделения. Если Минюст РФ передаст ведомству полномочия представлять интересы страны в ЕСПЧ, то в нём появится соответствующее управление. К слову, с таким предложением уже согласился Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура будет жёстче отстаивать позицию России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом NEWS.ru заявил адвокат Пётр Казаков.