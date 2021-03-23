Адвокат: генпрокуратура будет жёстче отстаивать позицию России в ЕСПЧ

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Генпрокурора будет жестче отстаивать позицию России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом NEWS.ru заявил адвокат Петр Казаков.

При этом эксперт отметил, что кардинально ничего не поменяется, так как и Генпрокуратура и Министерство юстиции — представители государства. Однако первые «агрессивнее».

Министерство юстиции не очень силовая структура, хотя у них силовой элемент как бы есть: служба приставов. Но сама по себе это не силовая организация. А вот в Генпрокуратуре «погоны носят». Они жёстче, — считает адвокат.

Петр Казаков рассказывает, что он неоднократно писал жалобы в ЕСПЧ и остался неудовлетворен его работой. По словам адвоката, там охотно рассматривают резонансные дела. Его жалобы, касающиеся нерезонансных событий, так и не были рассмотрены.

Я, по своей работе, часто был в Чечне, вел там дела, и местные юристы мне рассказывали, что их жалобы рассматривают очень быстро. Мне кажется, что в ЕСПЧ могут не уведомлять по поводу того, что они рассмотрели жалобу и она, на их взгляд не удовлетворяет концепции о нарушении прав человека, — говорит Казаков.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин согласился передать Генпрокуратуре функции представителя в ЕСПЧ. Ранее эти функции были закреплены за Минюстом. С соответствующей инициативой выступил генпрокурор Игорь Краснов. По его словам, прокуратура лучше справиться с представлением в ЕСПЧ, так как там, в последнее время, регулярно случается «юридическая агрессия» со стороны Украины, WADA и частных лиц.