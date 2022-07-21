СМИ узнали о желании Ростуризма расширить программу туристических субсидий «Известия»: Ростуризм намерен расширить программу туристических субсидий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Расшиение программы субсидирования туристических чартеров на регулярные авиарейсы и поезда в настоящее времсуждает рабочия группа Ростуризма совместно с представителями отрасли. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства. решение по этой инициативе может появиться в течение месяца.

Как рассказал представитель ведомства, рабочая группа совместно с представителями Росавиации, авиакомпаний теристической отрасли обсуждает инициативу по расширению предоставления субсидий на туристические чартеры. По мысли авторов инициативы, это позволит туроператорам выкупать блоки мест на регулярных рейсах в самолётах и поездах по субсидированным тарифам.

Решение по данной инициативе, согласно источнику издания, может появиться уже в течение месяца.

В ведомстве также объяснили, что в настоящее время субсидии правительства РФ распространяются только на внутренние чартерные рейсы для туристов. При этом в ведомстве отмечают, что подобные рейсы летают со стопроцентной загрузкой.

Расширение программы на регулярное авиационное и железнодорожное сообщение позволит снизить стоимость туров в полтора-два раза, утверждают в Ростуризме. Там объяснили, что стоимость перевозки является определяющей в стоимости тура и составляет порядка 50-70% всего турпакета.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что турпоток в регион в текущем сезоне снизился на 32% по сравнению с туристическим сезоном в прошлом году. Он отметил, что в июне в республику приехали 815 тысяч отдыхающих, что почти на 40% меньше прошлогоднего показателя. По мнению Аксенова, негативно повлияло на посещаемость Крыма, отели которого в среднем заполнены только на 50%, отсутствие авиасообщения. Запуск дополнительных поездов на полуостров ситуацию не улучшил, поскольку им приходится простаивать и делать дополнительные остановки.