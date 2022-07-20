Аксенов: турпоток в Крым упал на треть

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Турпоток в Крым в текущем сезоне снизился на 32% по сравнению с туристическим сезоном в прошлом году, рассказал в интервью РБК глава региона Сергей Аксенов. Он отметил, что в июне в республику приехали 815 тысяч отдыхающих, что почти на 40% меньше прошлогоднего показателя.

С точки зрения туризма мы, наверное, самый пострадавший регион, — сказал он.

По мнению Аксенова, негативно повлияло на посещаемость Крыма, отели которого в среднем заполнены только на 50%, отсутствие авиасообщения. Запуск дополнительных поездов на полуостров ситуацию не улучшил, поскольку им приходится простаивать и делать дополнительные остановки.

Аксенов рассказал, что Крым недавно посетила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. С ней обсуждались меры по поддержке туристической отрасли. В первой половине августа местные власти планируют вынести на рассмотрение председателя правительства России и президента ряд мер поддержки для Крыма.

Ранее доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев предложил развивать в регионе экотуризм, который, по его словам, может стать внесезонным. Он отметил, что такой вид туризма сохраняет естественные ландшафты и увеличивает экономику популярных у путешественников мест.