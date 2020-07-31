СМИ узнали дату полного открытия границ РФ с другими странами

https://static.news.ru/photo/484ad8a4-d38f-11ea-8d3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату.

Предложение обсуждалось на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. Но окончательное решение ещё не принято, сообщает ТАСС. С 1 августа Россия открыла авиасообщение с Турцией.

Большая часть авиаперевозок была отменена в марте в связи с распространением COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия открывает границу с Абхазией 1 августа, пропускные пункты заработают в первой половине дня. Для этого надо дождаться официальной публикации распоряжения правительства РФ.