СМИ узнали дату полного открытия границ РФ с другими странами

Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату.
Предложение обсуждалось на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. Но окончательное решение ещё не принято,
Большая часть авиаперевозок была отменена в марте в связи с распространением COVID-19.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия открывает границу с Абхазией 1 августа, пропускные пункты заработают в первой половине дня. Для этого надо дождаться официальной публикации распоряжения правительства РФ.
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