СМИ: «Аэрофлот» выполняет пассажирские рейсы за рубеж по повышенным ценам

Сотрудники нескольких российских авиакомпаний сообщили, что «Аэрофлот», несмотря на запрет международного авиасообщения, продолжает возить пассажиров в США и Европу.
По данным издания «Ведомости», авиакомпания с начала июня или раньше
На сайте компании можно забронировать, например, билет в Нью-Йорк на 28 или 30 июня. Все полёты выполняются под номерами регулярных рейсов и по «докарантинному» расписанию. Но продажа билетов на них открывается меньше чем за неделю и забронировать билеты на сайте авиакомпании на следующую неделю нельзя.
Инсайдер в отрасли сообщил, что, несмотря на отсутствие рекламы, эти перелёты пользуются спросом. Но попасть в Европу могут только те, у кого есть вид на жительство или паспорт одной из её стран.
Билеты на такие рейсы стоят в несколько раз дороже, чем на перелёты такой же продолжительности по территории России. Как пояснил сотрудник «Аэрофлота», личность которого не раскрывается, ценовая политика связана с тем, что в Москву самолёты летят пустыми. Также для международных рейсов используются самые большие и вместительные самолёты, например лайнер Airbus 350–900 на 312 мест.
Так, самый дешёвый билет в Рим стоит 17–35 тысяч рублей, в Новосибирск — от 6 тысяч.
Международные грузовые рейсы разрешены. Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты, — пояснил сотрудник компании.
Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Росавиации Александр Нерадько предложил российским властям приступить к поэтапному возобновлению международного авиасообщения, начиная со стран СНГ. Полёты в дальнее зарубежье планируется открывать в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.
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