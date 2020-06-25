СМИ: «Аэрофлот» выполняет пассажирские рейсы за рубеж по повышенным ценам

https://static.news.ru/photo/08dac87c-b6ad-11ea-b51d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники нескольких российских авиакомпаний сообщили, что «Аэрофлот», несмотря на запрет международного авиасообщения, продолжает возить пассажиров в США и Европу.

По данным издания «Ведомости», авиакомпания с начала июня или раньше осуществляет рейсы в другие страны. В частности, её самолёты летают из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив. В последние недели месяца к ним добавились рейсы в Ниццу, Барселону и Рим.

На сайте компании можно забронировать, например, билет в Нью-Йорк на 28 или 30 июня. Все полёты выполняются под номерами регулярных рейсов и по «докарантинному» расписанию. Но продажа билетов на них открывается меньше чем за неделю и забронировать билеты на сайте авиакомпании на следующую неделю нельзя.

Инсайдер в отрасли сообщил, что, несмотря на отсутствие рекламы, эти перелёты пользуются спросом. Но попасть в Европу могут только те, у кого есть вид на жительство или паспорт одной из её стран.

Билеты на такие рейсы стоят в несколько раз дороже, чем на перелёты такой же продолжительности по территории России. Как пояснил сотрудник «Аэрофлота», личность которого не раскрывается, ценовая политика связана с тем, что в Москву самолёты летят пустыми. Также для международных рейсов используются самые большие и вместительные самолёты, например лайнер Airbus 350–900 на 312 мест.

Так, самый дешёвый билет в Рим стоит 17–35 тысяч рублей, в Новосибирск — от 6 тысяч.

Международные грузовые рейсы разрешены. Эти рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты, — пояснил сотрудник компании.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Росавиации Александр Нерадько предложил российским властям приступить к поэтапному возобновлению международного авиасообщения, начиная со стран СНГ. Полёты в дальнее зарубежье планируется открывать в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.