Следственный комитет устроит допрос украинским бойцам с «Азовстали»

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) допросят пленных украинских военных, укрывавшихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКР. В ведомстве отметили, что будет установлена личность военных, их причастность к преступлениям против мирного населения, а полученная информация будет сопоставлена с материалами дела.

Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинского режима против мирного населения Донбасса допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что 16 мая началась массовая сдача в плен бойцов националистического подразделения «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь». В военном ведомстве отметили, что всего за минувшие сутки белый флаг подняли 265 украинских военных. В министерстве подчеркнули, что среди пленных 51 солдат получил тяжёлые ранения.