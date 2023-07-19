Сладков: удары по военному порту в Одессе помешают «зерновой сделке» Военкор Сладков назвал Одессу «вариантом сосредоточенного огня»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Одесса является вариантом сосредоточенного огня, заявил военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал серию мощных взрывов в украинском городе ночью 18 июля.

Есть такой тактический прием, когда в ходе боя на короткой дистанции, участники с одной стороны, по команде, сосредоточивают огонь своих стрелковых средств на одной цели — не хуже шрапнели получается. Но сейчас ночью мы имеем дело с нашим сосредоточенным огнем не автоматов и пулеметов, а ракет и БЛА, — написал военкор.

Он добавил, что после теракта на Крымском мосту силы РФ применяют новый ответный удар: выбирается город, и по нему в одну ночь летит все, что обычно летело на всю Украину. По словам Сладкова, российская армия наносит удары по порту в Одессе. Если его структура будет разрушена, то ни о какой «зерновой сделке» с участием порта речи быть не может, отметил военкор.

Да, и по Киеву бьют, не давая, как справедливо военные блогеры заметили, снимать средства ПВО, и отправлять в Одессу, взамен разбитых нами этой ночью, — написал он.

Ранее сообщалось, что российская армия наносит массированные удары по объектам ВСУ в Одессе. Как отметил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», мощные взрывы не прекращаются уже час.