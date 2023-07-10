Сладков призвал отрезать Украину от Польши: что пишут военкоры 10 июля Кроме того, военкоры отреагировали на встречу Путина и Пригожина

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На границе с Украиной и Польшей

Российские военные корреспонденты и блогеры обсудили строительство заводов Bayraktar и Rheinmetall, встречу президента России Владимира Путина с бизнесменом Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер», а также призвали заблокировать границу Украины с Польшей. Что пишут военкоры 10 июля — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «Россия должна закрыть границу Украины с Польшей»

Военный корреспондент Александр Сладков считает, что для выполнения целей специальной военной операции РФ может потребоваться закрыть границу Украины с Польшей. Без этого сделать Киев нейтральным не получится, уверен журналист.

«Это главная перспектива, если мы хотим завершить переформатирование Украины в нейтральный проект. Без внешнего блокирования серьезных и долгосрочных результатов не достичь. <..> Я вам сейчас приведу примеры войн и операций, в которых Россия первым делом старалась перекрыть внешние границы стран и территорий, на которых воевали. Афганистан — не удалось перекрыть, мы ушли. Чечня (первая кампания) — не удалось перекрыть, мы ушли. Чечня (вторая кампания) — быстро перекрыли границу с Грузией и победили», — напоминает Сладков.

Дмитрий Стешин: «Завод Bayraktar на Украине — фантазия»

Военный корреспондент Дмитрий Стешин полагает, что сообщения о начале строительства завода по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar на Украине не соответствуют действительности. Скорее всего, это элемент информационной войны, считает журналист.

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Рапорты о создании военных производств на Украине в цирке называются „продажа номера“. Акробат прощается с семьей, шпрехшталмейстером и любимой собачкой. Номер продают под саммит с НАТО. Любая государственная безопасность до последнего бы скрывала появление таких производств в воюющей стране. При условии, что противник может поразить абсолютно любой объект в тылу. Безопасность эта изображала бы перевозку Bayraktar из Турции и танков из Германии», — подчеркнул Стешин.

В ближайшие три года на Украине также анонсировали появление немецкого танкового завода Rheinmetall.

Евгений Поддубный: «Киев активизировал вербовку наемников»

Военный корреспондент Евгений Поддубный прокомментировал сообщение Минобороны РФ об активизации вербовки наемников в ряды ВСУ. По данным ведомства, с 24 февраля 2022 года на Украину прибыло более 11,6 тысячи иностранных бойцов.

Фото: МО Украины

«Сейчас киевский режим развернул вербовку наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и в подконтрольных американцам районах Сирии. Вербовочная деятельность активизирована в Польше, Великобритании, США и Канаде. Эта работа ведется на базе украинских загранучреждений при содействии западных спецслужб, в первую очередь ЦРУ и подконтрольных ему частных военных компаний — „Акэдеми“, „Кьюбик“ и „Дин корпорейшн“», — уточняет журналист.

Александр Коц назвал цитату Волыны об офицерах США на «Азовстали» фейком

Военкор Александр Коц полагает, что слова бывшего командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского о нахождении высокопоставленных офицеров США в катакомбах «Азовстали» перед сдачей гарнизона были фейком («Азов» признан террористической организацией в РФ, деятельность запрещена).

«Люди, разгоняющие „сенсацию“ от Волыны, хотя бы пытались найти первоисточник? Вот пишут, что российские крупные СМИ ни за что эти слова не процитируют. А почему их не цитируют украинские СМИ, вы не задавались вопросом? Может, потому что это фейк?» — предположил Коц.

Ранее появилась информация, что Сергей Волынский якобы поблагодарил «американцев, которые договорились с русскими о выводе с объекта своих высокопоставленных офицеров в обмен на капитуляцию гарнизона».

Герман Куликовский: «СБУ практикует массовое выселение в Сумской области»

Военный аналитик Герман Куликовский назвал объявленную властями Сумской области эвакуацию выселением местных жителей, которые симпатизируют России.

«Принудительная эвакуация граждан Украины из пятикилометровой приграничной зоны в Сумской области, конечно же, никоим образом не связана с беспокойством об их жизни и здоровье. Массовое выселение местных жителей СБУ практикует давно, связано это с боязнью, что нормальные граждане Украины могут передать сведения о местах дислокации военнослужащих ВСУ и наёмников российской разведке», — предполагает Куликовский.

Согласно сообщению Сумской военной администрации, готовится эвакуация населенных пунктов вдоль границы с Россией. Местные власти объяснили это решение участившимися обстрелами.

Военкоры о встрече Путина с командирами ЧВК «Вагнер»

Владимир Путин провел встречу с Евгением Пригожиным и командирами «Вагнера» 29 июня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства дал оценку действиям ЧВК на фронте и событиям 24 июня, а также выслушал объяснения командиров и предложил им варианты трудоустройства и боевого применения, подчеркнул представитель Кремля.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский: «Многие до сих пор перешептываются про ХПП (хитрый план Путина. — NEWS.ru), продолжая надеяться на счастливый конец истории. Я не искушён в тайнах мадридского двора и принимаю действие таким, каким оно выглядит, а последствия — такими, какими я могу их спрогнозировать. Во всех моих охранительских посылах центральным является только одно: уберечь этот многострадальный народ от очередного кровавого катаклизма».

Военный эксперт Андрей Медведев: «Ой, а как теперь быть всем тем турбопатриотам и охранителям, которые поспешили записать „Вагнер“ во враги, предатели и прочая? Которые призывали казнить и вешать? Сегодня была поставлена точка в этой смуте. Мы прошли по краю гражданской войны. И слава богу, что малой кровью».

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