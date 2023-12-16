Сладков назвал один из самых горячих участков фронта Сладков: донецкий участок фронта один из наиболее горячих

Фото: МО Украины

Один из наиболее горячих участков на всей линии фронта — Донецкий, Вооруженные силы Украины бьют по нему почти 10 лет, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он показал кадры передвижения по местным дорогам на военной технике. По его словам, в скором времени ВС РФ отодвинут украинские войска на безопасное расстояние от этого района.

В самом Донецке тихо не стало. Украинцы, вот уже скоро 10 лет, как бьют по городу, по соседним Горловке и Ясиноватой, — отметил он.

Как пишет военкор, некоторые участки ранее безопасных трасс теперь приходится объезжать, чтоб не подвергать жизнь опасности. Зато многие улицы, например, на Трудяге, или на Петровке, считавшиеся совсем недавно очень опасными, — теперь спокойны, подчеркнул он.