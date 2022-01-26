Демограф заявил о необходимости вводить в России прогрессивный налог

Социальное неравенство в России создаёт напряжение, в связи с чем стране нужен прогрессивный налог, сообщил демограф Владимир Тимаков «Царьграду». Кроме того, проблемой также является экономическое превосходство столицы над другими регионами, что производит впечатление колониализма, считает он.

Первое — у нас отсутствует прогрессивный налог. Мы одна из немногих развитых стран, которая до сих пор не ввела прогрессивный налог, что в общем-то принято и в Европе, и в Восточной Азии, и в тех регионах, на которые мы пытаемся экономически равняться и соревноваться с ними. Второе — у нас очень сильная разница между регионами. У нас положение Москвы напоминает скорее положение какого-то колониального центра, разница с регионами здесь — как между Луандой и провинциями Анголы в период колониального господства, — сказал Тимаков.

В свою очередь депутат Госдумы Нина Останина предупредила, что если Россия и дальше будет лидировать в списке стран с наивысшим уровнем бедности и коррумпированности, это может привести к «социальному взрыву».

Ранее сообщалось, что порядка 500 сверхбогатых граждан РФ владеют 40% всех финансовых активов россиян. При этом, несмотря на пандемию, состояния верхушки общества продолжают расти, а реальные располагаемые доходы большинства жителей страны падают на протяжении нескольких лет.