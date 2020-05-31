Синоптики рассказали, когда в Москву придёт летнее тепло

https://static.news.ru/photo/49273c42-a3f9-11ea-8e69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летнее тепло придёт в Москву только к середине июня. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По её словам, после 10 числа воздух в дневные часы станет прогреваться выше +20 градусов.

Когда температура будет соответствовать норме или быть даже чуть выше нормы, тогда можно говорить, что стало тепло. Большую часть первой декады температура будет ниже климатической нормы, а последующие дни компенсируют прохладную первую декаду, — цитирует Позднякову РИА Новости.

Она уточнила, что средняя месячная норма температуры для июня составляет +16,6 градуса. Ночью в среднем это +10...+12, а днём порядка +20...+22 градусов.

Ранее NEWS.ru писал, что в Салехарде в первый день лета выпал снег. Такое здесь происходит уже третий год подряд. Впрочем, белый покров быстро растаял.