Гидрометцентр предупредил о «лихорадочном» поведении погоды

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, жители центра Европейской России на этой неделе столкнутся с настоящей «погодной лихорадкой». Оттепели будут сменяться морозами, похолодание уступит место потеплению, а дождь — снегу, рассказала синоптик в беседе с «Российской газетой» .

Так, по словам Паршиной, 7 декабря на территории Московской области вероятны сильные осадки. При этом потепление днём до плюс 3 градусов приведёт к тому, что они будут проходить в основном в виде мокрого снега. Затем в регион придёт холодный атмосферный фронт, из-за которого в среду температура начнёт своё понижение. Ожидается, что к вечеру 8 декабря столбик термометра опустится до минус 9 градусов, при этом существует высокая вероятность сильной гололедицы.

Самый холодный день недели прогнозируется 9 декабря. Днём температура может опуститься до минус 10 градусов, а ночью её значение будет ещё ниже — до минус 13 градусов.

После этого на следующий день снова начнётся потепление, которое к выходным достигнет значений в плюс 3 градуса.

По данным метеослужбы, сильный снег пройдёт 7 декабря в Костромской, Владимирской, Ярославской, Тверской и Калужской областях.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев рассказал, что минус 20 градусов в столице возможны после 10 декабря.