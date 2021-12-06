Стало известно, когда москвичам ждать петербургских морозов

В ближайшую неделю сильных морозов в Москве не будет, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев «Москве 24». По его словам, минус 20 в столице возможны после 10 декабря.

Пока у нас теплее, чем по северу. Не исключено, что так же холодно, как в Санкт-Петербурге, в Москве будет во второй декаде декабря, но пока точный прогноз можно дать только на пять-семь дней. В ближайшую неделю у нас минус 20 градусов не ожидается, — сказал синоптик.

Он добавил, что в ночь на вторник, 7 декабря, в столице ожидается сухой снег, температура составит до минус пяти градусов. Днём — около нуля. В среду ожидается снег и гололедица, температура днём упадёт до минус семи.

В четверг местами снег, дневная температура ожидается около минус шести градусов, а в пятницу — до минус семи.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит суточный температурный рекорд 1983 года. Температура воздуха в городе понизилась до минус 21 градуса, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Также сообщалось, что в некоторых регионах температура упадёт до минус 29 градусов. Холоднее всего будет в Вологодской области, на Урале температура опустится до 15 градусов ниже нуля.