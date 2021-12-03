Синоптики пообещали морозы до минус 29 в ряде регионов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приходе суровой зимы в ряде регионов России на следующей неделе. Морозы будут достигать минус 29 градусов, сообщает ТАСС.

Холоднее всего будет в Вологодской области, на Урале температура опустится до 15 градусов ниже нуля. Низкие температуры будут наблюдаться в Ярославской, Ивановской, Вологодской, Кировской, Ленинградской, Мурманской областях, Пермском крае, Карелии.

Очень холодная погода наступила в Северо-Западном федеральном округе. Аномалии там очень заметные — на 8–10 градусов температура будет ниже нормы в ближайшие три дня. В Мурманской области, в Карелии будет минус 17–22 градуса, в Вологодской области — до минус 29 градусов, в Ленинградской области — до минус 14–19 градусов, в ночь на понедельник — даже до минус 22 градусов. Днём температура будет около 15 градусов мороза. Это уже такая настоящая суровая погода, конечно, — рассказал метеоролог.

В Ивановской и Ярославской областях в ночное время будет до минус 20 градусов. В Пермском крае, Кировской области температура воздуха упадёт до 28 градусов. В Курганской, Челябинской, Свердловской областях холода начнутся с понедельника, 6 декабря, пока же там относительно «тепло», заметил специалист.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что говорить о приходе в Москву устойчивой зимы пока рано. В ближайшие дни морозные волны будут чередоваться с оттепелями.